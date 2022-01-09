Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Optovik За пост начислено вознаграждение
Huawei P50 Pro и P50 Pocket поступят в продажу 12 января
Huawei P50 Pro и P50 Pocket получили дату международного анонса
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Huawei выпустила смартфоны Huawei P50 и Huawei P50 Pro еще в июле 2021 года. Недавно бренд добавил в их линейку новенький Huawei P50 Pocket. Все три телефона пока эксклюзивны для китайского рынка. Но это скоро изменится.

реклама

Недавно Huawei Malaysia сообщила, что P50 Pro и P50 Pocket будут представлены во всем мире 12 января.

P50 Pro получил 6,6" изогнутый Full HD+ OLED экран с частотой обновления 120Гц. В телефоне установлен восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 888 в сочетании с графическим процессором Adreno 660. Он загружается на оболочке EMUI 12.

P50 Pro поставляется с четырьмя задними модулями, включая основной датчик на 50МП с OIS, 40-мегапиксельную монокамеру, 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 64Мп телеобъектив. Для селфи установлена 13Мп камера. Устройство оснащено батареей ёмкостью 4360mah с fast charge мощностью 66Вт и поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50Вт.

P50 Pro предлагает порт USB 3.1 Type-C, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев в дисплее. Он весит 195 граммов и доступен в четырех цветовых вариантах: жемчужно-белом, очаровательно-розовом, какао-золотом и золотисто-черном.

P50 Pocket получил 6,9" Full HD+ OLED экран с частотой обновления 120Гц. В телефоне также установлен 1" круглый экран с плотностью 328ppi и частотой обновления 60 Гц.

P50 Pocket оснащен восьмиядерным чипом Qualcomm Snapdragon 888 и графическим процессором Adreno 660. Он имеет до 12Gb ОЗУ и до 512Gb ПЗУ. Устройство загружается на EMUI 12.

P50 Pocket предлагает тройную заднюю камеру, включая основной датчик на 40МП, 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 32-мегапиксельную ультраспектральную камеру. Для селфи установлена 10,7-мегапиксельная камера.

анонсы и реклама
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

P50 Pocket оснащен батареей ёмкостью 4000mah с поддержкой fast charge 40Вт. Он поставляется с портом USB 3.1 Type-C и боковым сканером отпечатков пальцев. Смартфон весит 190г и доступен в золотой, черном и белом цветах.

#смартфоны #huawei #новинки #huawei p50 pro #p50 pocket
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi запатентовала технологию полноэкранного сканера отпечатков пальцев для смартфонов
Недорогие и полезные товары с AliExpress: Lenovo Tab P11, мойка Tornado и другое
Nokia 3.4 был протестирован на Geekbench с Android 12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
477
В 2022 году криптовалюты ждёт большая чистка, а Dogecoin и Shiba Inu могут исчезнуть – Bloomberg
33
Российские геймеры раскупили бюджетные видеокарты NVIDIA – остались GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
91
Ученые в реальном времени наблюдали за гибелью красного сверхгиганта и началом рождения сверхновой
30
Популярный антивирус уличили в тайном майнинге криптовалюты на ПК пользователей
51
Криптовалюты метавселенных растут – 3 токена новых игр подорожали на 1100% за прошедшие сутки
8
Обвал крипторынка принес убытков почти на $1 млрд, а среди инвесторов царит экстремальный страх
106
В России наблюдается серьёзный дефицит PlayStation 5 - некоторые ритейлеры просят за неё 250 000 руб
77
Названы лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности в 2021 году
4
Соцсеть Clubhouse стала доступна через браузер
2
Core i5-12400 за $200 vs Ryzen 5 5600X за $300 – лучший игровой процессор 2022 г по версии Benchmark
175
Виталик Бутерин рассказал о опасности взлома Эфира хакерами с помощью «Атаки 51%»
28
Астрономы обнаружили странную галактику AGC 114905 без темной материи
8
BMW показала Theatre Screen - 31 дюймовый дисплей для автомобилей с поддержкой 8K и Amazon Fire TV
7
Энтузиаст показал, как выглядит Half-Life с трассировкой лучей
32
Второй сезон Ранговых боёв в World of Tanks стартует в понедельник
3
Core i3-12100F за $100 vs Ryzen 5 3600 за $250 – оптимальный игровой CPU для бюджетного геймера
70
В сети появился первый инженерный процессор Intel 13-го поколения – 24-ядерный Core i9-13900K
47
Хакеры взломали Watch Dogs Legion – сравнение fps в пиратской и лицензионной версии от DSOGaming
21
У Xiaomi 12 Pro проблемы с охлаждением: частота в тестах падает на 40%, FPS в играх – через 15 минут
8

Популярные статьи

Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
75
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
20
Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
58
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 3
23
Технология блокчейн раскроет новые возможности для геймеров, зарабатывающих на играх
9
Мои впечатления от игры Mafia Definitive Edition. Часть первая
1

Сейчас обсуждают

Celeron 9 GHz
18:40
Нашёл подобное поведение платы в интернете. What's the typical VCCSA voltage for 11th gen intel ? https://www.reddit.com/r/overclocking/comments/q1voeb/whats_the_typical_vccsa_voltage_for_11th_gen_in...
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 3
mindforms
18:40
Потому что в мире дефицит радиаторов да VRM. - э
Энтузиасты установили и разогнали 16-ядерный Ryzen 9 5950Х до 5 ГГц на бюджетной плате Asus A320M-K
Simon Crebbs
18:39
Сочувствую тебе! И давно ты так страдаешь?
Только 22% геймеров купили видеокарту с трассировкой лучей из-за майнинговой лихорадки 2021 года
Максим Андреев
18:39
Продавцу в принципе выгоднее продать дороже, странные там продавцы в этом Ситилинке
Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
lеad
18:39
Ну да, спорт кары для удовольствия вождения и для понта. А тут все лежат по машинам и пялят телик, какая разница какая машина? 1 все едут одинаково, 2 никто никого не видит...
Cadillac представила InnerSpace - беспилотный спортивный автомобиль будущего
mindforms
18:39
Это не показатель, если вы только не торгуете ими. Ломается +/- одинаково все.
Энтузиасты установили и разогнали 16-ядерный Ryzen 9 5950Х до 5 ГГц на бюджетной плате Asus A320M-K
Андрей Белый
18:39
есть
Хакеры взломали Watch Dogs Legion – сравнение fps в пиратской и лицензионной версии от DSOGaming
hiics
18:38
ниче ниче вот скоро санкции за ввод войск в казахстан впаяют рубль полетит вниз то только GT 730 и останеться покупать
Российские геймеры раскупили бюджетные видеокарты NVIDIA – остались GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
Simon Crebbs
18:38
Приятно познакомится! А я - Simon.
Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
Шершнев Александр
18:37
С таким подходом ниже 3090ti мусор на год максимум
Бюджетная GeForce RTX 3050 будет в 4 раза быстрее GeForce GTX 1050, но может стать жертвой майнеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем