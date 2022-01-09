Huawei P50 Pro и P50 Pocket получили дату международного анонса

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Huawei выпустила смартфоны Huawei P50 и Huawei P50 Pro еще в июле 2021 года. Недавно бренд добавил в их линейку новенький Huawei P50 Pocket. Все три телефона пока эксклюзивны для китайского рынка. Но это скоро изменится.

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Недавно Huawei Malaysia сообщила, что P50 Pro и P50 Pocket будут представлены во всем мире 12 января.

P50 Pro получил 6,6" изогнутый Full HD+ OLED экран с частотой обновления 120Гц. В телефоне установлен восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 888 в сочетании с графическим процессором Adreno 660. Он загружается на оболочке EMUI 12.

P50 Pro поставляется с четырьмя задними модулями, включая основной датчик на 50МП с OIS, 40-мегапиксельную монокамеру, 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 64Мп телеобъектив. Для селфи установлена 13Мп камера. Устройство оснащено батареей ёмкостью 4360mah с fast charge мощностью 66Вт и поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50Вт.

P50 Pro предлагает порт USB 3.1 Type-C, стереодинамики и сканер отпечатков пальцев в дисплее. Он весит 195 граммов и доступен в четырех цветовых вариантах: жемчужно-белом, очаровательно-розовом, какао-золотом и золотисто-черном.

P50 Pocket получил 6,9" Full HD+ OLED экран с частотой обновления 120Гц. В телефоне также установлен 1" круглый экран с плотностью 328ppi и частотой обновления 60 Гц.

P50 Pocket оснащен восьмиядерным чипом Qualcomm Snapdragon 888 и графическим процессором Adreno 660. Он имеет до 12Gb ОЗУ и до 512Gb ПЗУ. Устройство загружается на EMUI 12.

P50 Pocket предлагает тройную заднюю камеру, включая основной датчик на 40МП, 13-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 32-мегапиксельную ультраспектральную камеру. Для селфи установлена 10,7-мегапиксельная камера.

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P50 Pocket оснащен батареей ёмкостью 4000mah с поддержкой fast charge 40Вт. Он поставляется с портом USB 3.1 Type-C и боковым сканером отпечатков пальцев. Смартфон весит 190г и доступен в золотой, черном и белом цветах.