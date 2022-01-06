Мировая премьера нового хит-смартфон Realme 9i состоится 18 января в честь глобального старта продаж! Смартфон кстати получил мощные стереодинамики, чего еще не было в бюджетниках от Realme до сего момента. Это будет первый бюджетник на новом 680 снапдрагоне.
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Глобальная версия смартфона на данный момент уже появилась в официальном магазине realme Official Store на алиэкспрес.
Перейдем к его особенностям:
- процессор Snapdragon 680
- дисплей: 6,6", IPS, 2400х1080, 90 Гц
- камера: 50+2+2 Мп, фронталка: 16 Мп
- ОЗУ: 4+4 ГБ (виртуальной), ПЗУ: 64-128 ГБ
- акб: 5000 мАч, зарядка 33 Вт NFC, стереодинамики
Цена Realme 9i от 11000 до 14 000 руб. с учетом курса рубля. Ожидаемые цены 170-190$ за 64-128ГБ версии. Точные цены увидим чуть позже, когда примерно станет ясна разница из российского и китайского склада.