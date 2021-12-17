Сервис Instagram представил новые функции, направленные на усиление безопасности подростков.
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Также появится функция «Сделай перерыв» с помощью которой родители смогут устанавливать время пребывания ребенка в социальной сети.
Кроме этого, лиц от 13 до 18 лет ждут следующие репрессии:
· школьники не смогут вести свой Инстаграм-блог самостоятельно – только под цифровым надзором опекуна или родителя;
· у опекуна появится новая панель в Инстаграме – управление диджитал-жизнью ребенка;
· в этой панели родитель видит каждое действие ребенка и может запретить каждую операцию;
· подростков можно будет наказывать с помощью дистанционного отключения Инстаграма на сутки и более.
На эти меры руководство Инстаграма заставил пойти Сенат.
Кстати, детям младше 13 вообще запрещено пользоваться Инстаграмом. Компания также планировала разработать приложение Instagram Kids, но временно приостановили работу над ним.