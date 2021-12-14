Лайки в Telegram позволяют выразить свою реакцию на текстовое или мультимедийное сообщение собеседника

В скором времени в телеграме появятся лайки и другие реакции к постам.

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Телеграм-реакции сделаны в виде эмоджи. И таких вариантов будет даже больше, чем в Инстаграме или Фейсбуке.

Реакции можно будет ставить как сообщениям в чате, так и публикациям в телеграм-каналах. Когда человек ставит эмоджи, он разлетается анимацией по всему экрану.

В то время, как западные социальные сети избавляются от токсичности и негатива, Павел Дуров только рад, если люди будут ставить автору «какашка» или «тошнит», которые он не так давно внедрил в приложение.

Как видите на скриншоте, ему самому первому прилетело и компания Apple потребовала удалить разбрасывающий семена баклажан.

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Пока данная функция появилась только в бета-версии Телеграма на macOS. После положительной реакции от пользователей, она перейдет и на Windows.