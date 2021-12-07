С начала 2022 года начинает действовать так называемый закон о приземлении ИТ-компаний.
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Согласно ему, все соцсети с DAU (суточной аудиторией) в полмиллиона и более пользователь должны:
- открыть офисы в России;
- открыть личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
Разумеется, ни Instagram, ни YouTube не будут этого делать: им проще полностью потерять русский рынок, который для них далеко не главный.
Есть вероятность того, что все западные соцсети и поисковик Google действительно перестанут работать в новогодние каникулы.
Кстати, если заблокировать столько крупняка, то сломается вообще весь интернет, – причем не только в России. Сбой заденет и другие сервисы по цепочке, как было 4 октября с самоблокировкой Фейсбука/Инстаграма.
В этом сценарии инфраструктура Сети будет переполнена триллионами запросов к заблокированным адресам, что перегрузит систему и интернет перестанет работать – на какое-то время.