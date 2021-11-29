Список чипов MediaTek SoC не был опубликован по соображениям безопасности

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания по кибербезопасности Check Point Research (CPR) выявила сбой в системе безопасности аудиопроцессора чипсетов MediaTek, которые используются почти в 40% смартфонов Android на рынке. Согласно выявленной уязвимости в системе безопасности, хакеры могли получить доступ к встроенным звуковым функциям устройства, работающего на SoC MediaTek, и подслушивать разговоры владельцев. Этот недостаток был обнаружен в аудиопроцессоре SoC, но, к счастью, производитель микросхем уже работает над решением.

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Для лучшего понимания процессоры MediaTek, имеющиеся в большом количестве телефонов Xiaomi, Oppo, Realme, Vivo и некоторых Samsung, оснащены блоком обработки AI (APU) и процессором цифрового сигнала (DSP). Они используются для повышения производительности мультимедиа и освобождения места на ЦП для других задач.

В своем тестировании CPR перепроектировал прошивку аудио DSP MediaTek и обнаружил уязвимости, которые в случае использования могут позволить создателям угроз получить доступ к аудиофункциям и даже подслушивать владельцев.

Согласно результатам исследования, поскольку чип DSP может использоваться любым приложением на устройстве, вредоносные приложения могут манипулировать им для прослушивания разговоров.

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Список затронутых MediaTek SoC не был опубликован по соображениям безопасности. Однако рекомендуется, чтобы пользователи обновляли свои устройства последними исправлениями безопасности и загружали только официальные приложения из Play Store, чтобы защитить свою конфиденциальность.