Apple представила новый магнитный чехол для iPhone
Американский гигант Apple представляет новый чехол-магнит из линейки Mag Safe. Новинка выглядит как небольшой кармашек из кожи, который крепится к задней панели смартфона при помощи магнитов и может выполнять роль мини-бумажника. Новый аксессуар совместим с последними моделями iPhone 12 и 13.
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Кожаный чехол-кошелек на данный момент доступен в США по цене 60 долларов. Новинка уже есть и в России – здесь за нее просят 5990 рублей. Оформить заказ можно уже сейчас, но с доставкой придется немного подождать – на сайте заказа указываются сроки в районе начала октября. Для покупки на выбор предлагается 5 вариантов цветов.
Одним из главных достоинств нового чехла уже названа функция FindMy или Локатор. Если чехол вдруг отцепится от телефона или потеряется, то последнее его месторасположение можно будет отследить с помощью Локатора. Функция поддерживается на обеих моделях iPhone с активированным сервисом Локатор.
Мини-бумажник сделан из качественной натуральной кожи. Имеется три отдела для карточек. Что немаловажно – чехол экранированный, то есть в него можно спокойно складывать банковские карты.
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