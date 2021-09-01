Meizu 18x, 18s и 18s Pro будут поддерживать зарядку до 40 Вт
В ближайшее время Meizu добавит несколько новых участников к своим смартфонам 18-й серии, и трое из них были обнаружены в базе данных китайского агентства 3C. Кроме того, известный типстер Digital Chat Station раскрыл более подробную информацию о них.
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Список 3C показывает, что Meizu 18x (M172Q) поддерживает зарядку 30 Вт, Meizu 18s (M182Q) идет с немного более быстрой зарядкой 36 Вт, а 18s Pro (M192Q) будет поддерживать скорость зарядки 40 Вт. По слухам, 18x имеет батарею емкостью 4200 мАч, 18s имеет меньшую батарею емкостью 3910 мАч, в то время как 18s Pro может иметь самый большой аккумулятор на 4410 мАч.
Буквально вчера Meizu 18s и 18s Pro появились в списках TENAA, раскрывая большинство их основных характеристик. Модель 18s имеет 6,2-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1440p и 20-мегапиксельную селфи-камеру, в то время как модель Pro снова оснащена 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440p.
Сообщается, что оба телефона используют новейшие чипсеты Qualcomm Snapdragon 888+. 18s будет иметь тройную камеру на задней панели с датчиками 64MP, 16MP и 8MP, а 18s Pro будет содержать один дополнительный датчик.
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