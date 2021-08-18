ASUS планирует удвоить поставки смартфонов в этом году до 1 миллиона единиц
Всего несколько дней назад ASUS выпустила свои новейшие игровые смартфоны - ROG Phone 5s и ROG Phone 5s Pro. Телефоны на базе Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G SoC ориентированы на рынок высокого класса.
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Недавно выпущенные смартфоны являются преемниками серии ASUS ROG Phone 5, выпущенной в марте этого года. Согласно отчетам, в первой половине этого года на долю ASUS приходилось около 90 процентов рынка тайваньских игровых смартфонов.
Компания подтвердила, что серия ROG Phone 5, а также недавно анонсированная серия ROG Phone 5s будут выпущены в континентальном Китае. Расширение деятельности в большее количество регионов позволит тайваньской компании продавать больше единиц своих игровых смартфонов.
По оценкам компании, в 2020 году ей удалось продать около 500 000 единиц своих смартфонов, а в этом году компания планирует продать от 800 000 до 1 миллиона единиц, и в настоящее время это кажется вполне достижимым результат.
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ASUS теперь выпускает смартфоны премиум-класса и больше не продает бюджетные смартфоны. Несмотря на то, что существует линейка флагманских смартфонов Zenfone, популярным предложением от бренда остается игровая линейка ROG Phone.
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