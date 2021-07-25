Oppo A93s 5G с процессором Dimensity 700 и аккумулятором 5000mah поступит в продажу 30 июля
Oppo незаметно представила новый смартфон A93s 5G. Этот смартфон начального уровня и предлагает такие характеристики, как Full HD+ дисплей с частотой 90 Гц, тройная камера на 48 МП и аккумулятор емкостью 5000 мАч.
реклама
Oppo A93s 5G поставляется в единственном варианте с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти по цене 1999 юаней (~ 308 долларов). У него есть три цветовых варианта - «Белый персик», «Летняя ночь» и «Раннее лето». Устройство поступит в продажу уже 30 июля.
Смартфон оснащен 6,5-дюймовым перфорированным дисплеем с разрешением Full HD + (1080 x 2400 пикселей) с частотой обновления 90 Гц и поддерживает цветовую гамму DCI-P3. Пиковая яркость экрана составляет 600 нит.
Что касается камер, то смартфон оснащен 8-мегапиксельной селфи камерой, расположенной в верхнем левом углу. На задней части расположена установка с тремя камерами с 48-мегапиксельным основным объективом, 2-мегапиксельной портретной камерой и 2-мегапиксельным макросенсором.
реклама
Oppo A93s 5G работает на чипсете MediaTek Dimensity 700 в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Oppo предлагает слот для карт памяти microSD для дополнительного хранилища. Емкостью аккумулятора составляет 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку на 18 Вт.
Смартфон имеет пятикратную трехмерную систему отвода тепла. На боковой части расположен сканер отпечатков пальцев. В качестве ОС выступает ColorOS 11.1 на базе Android 11.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила