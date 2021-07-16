Яндекс представила новую функцию перевода и озвучки видео
Компания Яндекс рассказала о своей технологии автоматизированного перевода и озвучки видео в режиме онлайн. Воспользоваться данной возможностью смогут все владельцы Яндекс.Браузера. По словам создателей, эта задумка была разработана лично ими и еще не имеет аналогов в других странах. По их же словам, технология будет включать в себя как механический перевод, так и распознавание и синтезирование речи.
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Разработка позволит пользователям смотреть видеоролики на других языках с озвучкой в качестве перевода. На данный момент для озвучки используется синтез речи, применяемый в Яндекс.Переводчике, а также функция определения пола говорящего. Чтобы перевод максимально соответствовал происходящему на экране, голос озвучки периодически делает паузы, а также переводит то быстрее, то медленнее в нужных местах.
По словам одного из руководителей проекта, в сети можно найти большое количество полезной и интересной информации, но, к сожалению, она не всегда доступна из-за незнания конкретного языка. Уже есть технологии перевода текстов и картинок, так что логично, что дальше следует работать над переводом видеороликов. Разработка еще далека от завершения, но самое главное, что команда Яндекса четко понимает, в каком направлении необходимо работать дальше.
Пока тестовая версия нового алгоритма «дружит» только с материалами на английском языке. Но работа не стоит на месте, и уже скоро пользователи смогут опробовать новую разработку на любых видеороликах по собственному желанию.
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