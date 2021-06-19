Samsung Galaxy Buddy, Galaxy Wide5 и Galaxy F42 5G сертифицированы на Bluetooth SIG
Три новых бюджетных смартфона Samsung 5G прошли сертификацию Bluetooth SIG. Сертификация этих устройств показывает, что это один и тот же телефон с разными именами.
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В этом месяце Samsung анонсировала Galaxy A22 5G вместе с версией Galaxy A22 4G. Модель LTE недавно была сертифицирована Bluetooth SIG как Galaxy F22. Позже, версия 5G была внесена в список того же сертификационного агентства под тремя разными именами.
Согласно обновленной сертификации Bluetooth (через SamMobile), Galaxy A22 5G также будет запускаться под такими названиями, как Galaxy Buddy (SM-A226L), Galaxy Wide5 (SM-E426S) и Galaxy F42 5G (SM-E426B). Судя по названиям, первые две модели должны быть эксклюзивными для определенного оператора или региона.
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Для тех, кто не знает, в прошлом месяце Samsung выпустила смартфон Galaxy Jump в Южной Корее. Этот телефон представляет собой не что иное, как переименованный Galaxy A32 5G, но в красном цвете. Следовательно, Galaxy Buddy и Galaxy Wide5 могут иметь уникальную окраску вместо обычных цветов Galaxy A22 5G.
К сожалению, дата выпуска этих трех смартфонов пока неизвестна.
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