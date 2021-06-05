Samsung Galaxy S21 FE предстает в красочных рендерах
Просочившиеся рендеры позволили нам впервые взглянуть на Samsung Galaxy S21 FE еще в апреле, открыв дизайн смартфона, который похож на флагманский Galaxy S21. Сегодня же появился новый набор рендеров S21 FE, демонстрирующий смартфон в четырех цветах. Вы можете ознакомиться с ними ниже.
реклама
Стоит заметить, что Galaxy S21 FE (SM-G990B) был замечен на Geekbench еще в прошлом месяце с Snapdragon 888 SoC, 6 ГБ оперативной памяти и Android 11.
реклама
По слухам, S21 FE оснащен плоским Super Amoled экраном с диагональю 6,41 дюйма с частотой 120 Гц и отверстием для 32-мегапиксельной селфи камеры. Смартфон будет иметь 128 ГБ и 256 ГБ памяти, поддерживать сети 5G. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.
Смартфон поступит в массовое производство уже в июле, а продажи начнутся в четвертом квартале 2021 года. Он также был упомянут на официальном сайте Samsung в Мексике.
реклама
Более подробная информация о Samsung Galaxy S21 FE появится в ближайшие недели.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила