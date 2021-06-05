Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Просочившиеся рендеры позволили нам впервые взглянуть на Samsung Galaxy S21 FE еще в апреле, открыв дизайн смартфона, который похож на флагманский Galaxy S21. Сегодня же появился новый набор рендеров S21 FE, демонстрирующий смартфон в четырех цветах. Вы можете ознакомиться с ними ниже.

реклама

Стоит заметить, что Galaxy S21 FE (SM-G990B) был замечен на Geekbench еще в прошлом месяце с Snapdragon 888 SoC, 6 ГБ оперативной памяти и Android 11.

анонсы и реклама <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> В полтора раза упала цена 6Tb WD Black Очень дешевая 3060 в составе компа - дешевле 1660Ti <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung Сравнялись цены 3060 и 2060 3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b> -9000р на 6Tb WD - цены на харды идут вниз 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая по нынешним временам -40 000р на 6900XT - цены пошли вниз -25% от цены 4Tb WD Purple Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз

реклама

По слухам, S21 FE оснащен плоским Super Amoled экраном с диагональю 6,41 дюйма с частотой 120 Гц и отверстием для 32-мегапиксельной селфи камеры. Смартфон будет иметь 128 ГБ и 256 ГБ памяти, поддерживать сети 5G. Емкость аккумулятора составит 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Смартфон поступит в массовое производство уже в июле, а продажи начнутся в четвертом квартале 2021 года. Он также был упомянут на официальном сайте Samsung в Мексике.

реклама

Более подробная информация о Samsung Galaxy S21 FE появится в ближайшие недели.