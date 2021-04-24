Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Huawei анонсировала nova 8 Pro 5G в декабре 2020 года, и теперь компания последовала за ней с версией 4G. Nova 8 Pro 4G поставляется с процессором Kirin 985 SoC, EMUI 11.0 на базе Android 10 и двумя вариантами памяти - 8 ГБ / 128 ГБ и 8 ГБ / 256 ГБ.

реклама

Huawei nova 8 Pro 4G построен на 6,72-дюймовом OLED-экране FullHD+ 120 Гц с разрешением 2676 x 1236 пикселей, со сканером отпечатков пальцев для биометрической аутентификации. В верхнем левом углу находится двойная селфи камера на 16Мп и 32Мп.

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

На задней панели расположена квадрокамера, которая представляет собой комбинацию основной 64-мегапиксельной камеры, 8-мегапиксельной сверхширокой, 2-мегапиксельной для глубины и 2-мегапиксельной для макросъемки.

реклама

Nova 8 Pro 4G предлагается в четырех цветах. В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 4000mah. Huawei заявляет, что входящее в комплект зарядное устройство на 66 Вт может зарядить аккумулятор до 60% за 15 минут, а полная зарядка займет еще 20 минут.





Huawei не раскрыла цены и доступность nova 8 Pro 4G на момент написания этой статьи, но он будет стоить меньше, чем его аналог 5G, который был выпущен по цене 615$ за модель 8 ГБ / 128 ГБ и 680$ для версии 8 ГБ / 256 ГБ.