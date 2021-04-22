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Samsung Galaxy S20 FE будет оснащаться чипсетом Qualcomm. Это означает только одно: модель Galaxy S20 FE на Exynos может исчезнуть. Слухи о выходе смартфона Samsung Galaxy S20 FE 4G на платформе Qualcomm подтвердились. Аппарат под номером SM-G780G засветился на шведском сайте корейского гиганта.

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Это может быть довольно интересно для поклонников Samsung, которые, возможно, еще не могут позволить себе Galaxy S21 или Galaxy Note 20, но хотели бы обновить свои телефоны.

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Galaxy S20 FE может быть хорошим выбором. Он имеет флагманские функции и характеристики премиум-класса. Fan Edition (FE) в основном такая же, как и серия Galaxy S20, но с некоторыми изменениями.

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Galaxy S20 FE 4G SM-G780G будет работать на базе Qualcomm Snapdragon 865. Остальные характеристики и функции будут такими же: 6,5-дюймовый AMOLED-экран, разрешение 2400 x 1080 пикселей, тройная 12-мегапиксельная камера, а также аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой обратной зарядки. Кроме этого в смартфоне имеется 128 ГБ встроенной памяти, 6 ГБ оперативной памяти, слот для карт памяти microSD для расширения и защита IP68.

Новый Samsung Galaxy S20 FE 4G с Qualcomm Snapdragon 865 SoC может стоить от 723 до 844 долларов. С исключением процессора Exynos, проблема с нагревом смартфона также может быть решена.