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За последние несколько недель цена биткоинов постоянно росла, и многие полагают, что она будет расти и дальше. В настоящее время биткоин является самой популярной криптовалютой.

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Стоимость биткоина в воскресенье снизилась почти на 12% после рекордного роста на текущей неделе. После нового максимума на прошлой неделе, цена биткоина резко упала до 52000 долларов. Это примерно на 12 000 долларов ниже его вчерашней цены в 64 000 долларов. Однако через несколько часов после значительного падения криптовалюта снова начинает восстанавливаться.

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Согласно информации на сайте Coindesk, посвященном криптовалюте, цена биткоина в настоящее время составляет 57095,75 долларов. За последние 24 часа он вырос на 7,96%.

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По сравнению с ситуацией после резкого падения на выходных, сегодня цена биткоина значительно выросла и заметно превысила его самый минимальный уровень за сутки, который составлял 52000 $.







