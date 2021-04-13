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В конце 2020 года Samsung зарегистрировала товарный знак «Book Go» вместе с EUIPO (Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза). Спустя пару месяцев просочились характеристики потребительского продукта с названием Galaxy Book Go. Теперь, в преддверии своего запуска, ноутбук начал получать важные сертификаты.

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Грядущий Samsung Galaxy Book Go был сертифицирован Bluetooth SIG и FCC. Эти сертификаты просто раскрывают версию Bluetooth и скорость зарядки ноутбука, а также номера моделей.

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Galaxy Book Go под кодовым названием Hermes будет иметь следующие номера моделей:

NP345XLA

NP340XLA

Ноутбук будет оснащен Bluetooth 5.1 и будет поддерживать быструю зарядку до 34,5 Вт. Однако он может поставляться с популярным зарядным устройством Samsung EP-TA800 мощностью 25 Вт.

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Galaxy Book Go будет оснащен 14-дюймовым дисплеем FHD и будет работать под управлением Windows 10 Home на чипсетах Qualcomm Snapdragon 7c и Snapdragon 8CX Gen.X.

Первый вариант будет иметь 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ памяти UFS. Последняя модель будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ памяти UFS.

И последнее, но не менее важное: Galaxy Book Go, как сообщается, выйдет в мае вместе с Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360.