Samsung Galaxy Quantum2 официально представлен с чипом QRNG и 5G
Samsung только что анонсировала Galaxy Quantum2, преемник прошлогодней Galaxy A Quantum. Смартфон оснащен квантовым генератором случайных чисел QRNG.
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Galaxy Quantum2, который, как ожидается, в конечном итоге будет поставляться по всему миру как Galaxy A82 (без чипа QRNG), имеет 6,7-дюймовый 1080p Super AMOLED с частотой обновления 120Гц, чипсет Snapdragon 855+, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ, аккумулятор емкостью 4500mah с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25Вт, однако, зарядное устройство в комплекте на 15Вт.
Ключевой особенностью Galaxy Quantum2 является его чип квантового генератора случайных чисел (QRNG), который является самым маленьким в мире. Он генерирует случайные коды, улавливая шум от светодиода и датчика CMOS, для использования с банковскими приложениями. Samsung сотрудничает с Shinhan Band, Standard Chartered Bank Korea и T World для поддержки чипа QRNG Galaxy Quantum2.
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Galaxy Quantum2 имеет 64-мегапиксельную основную камеру с OIS и датчиком IMX686, водонепроницаемость IP67 и возможность подключения 5G.
SK Telecom принимает предварительные заказы на Galaxy Quantum2 с сегодняшнего дня до 19 апреля. Доставка телефона начнется 23 апреля.
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