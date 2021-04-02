Motorola Moto G20 и G60: рендеры и характеристики смартфонов
В последнее время Motorola была занята обновлением своей серии G. Рендеры предстоящих Moto G20 и Moto G60 / Moto G40 Plus были опубликованы в интернете.
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Moto G60 будет иметь дизайн, напоминающий дизайн недавно выпущенного Moto G50, только с вырезом для его 32МП селфи-камеры вместо капельки, как на G50. Дисплей будет иметь диагональ 6,78 дюйма с разрешением FHD + и частотой обновления 120 Гц. Предпочтительным чипсетом будет Snapdragon 732G в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной памяти.
На задней панели установлена тройная камера с основным датчиком Samsung ISOCELL HM2 с разрешением 108МП. Также можем заметить разъем для наушников сверху и сканер отпечатков пальцев, расположенный в углублении рядом с задними камерами. Добавьте аккумулятор на 6000 мАч, и вы получите довольно хорошо сбалансированный смартфон среднего класса.
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G60 будет переименован в G40 Fusion (номер модели XT2147-1) в Индии и Бразилии. G40 Fusion имеет 64-мегапиксельную основную камеру и 16-мегапиксельную камеру для селфи в том же корпусе, что и G60. Остальные характеристики идентичны G60.
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