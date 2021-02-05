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Samsung представила серию планшетных устройств Galaxy Tab S7 еще в августе 2020 года. Теперь эти флагманские планшеты получают новый цвет Phantom Navy и увеличенный объем памяти (для Galaxy Tab S7+).

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На веб-сайте Samsung был указан новый вариант цвета «Phantom Navy» для Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+.

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Кроме того, на странице T&C указано, что Galaxy Tab S7+ также получит новый вариант хранилища на 512 ГБ. Ранее вариант планшета Plus выпускался с 128/256 ГБ UFS 3.0 в зависимости от рынка.

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Samsung Galaxy Tab S7 и Tab S7 + оснащены флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 865+. Galaxy Tab S7 оснащен 11-дюймовым ЖК-дисплеем WQXGA 120 Гц, тогда как Tab S7+ имеет 14-дюймовый дисплей WQXGA + sAMOLED 120 Гц.

Tab S7 и S7+ оснащены датчиками отпечатков пальцев на боковой панели и в дисплее соответственно. Емкость аккумулятора составляет 8000 мАч в первом и 10090 мАч во втором.

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Тем не менее, они имеют аналогичные характеристики: основная камера 13MP f / 2.0 + 5MP f / 2.2 сверхширокая камера, 8MP f / 2.0 передняя камера, 5G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и многое другое. Эти планшеты недавно получили обновление до Android 11 и были первыми, кто получил поддержку One UI 3.1.

Помимо Tab S7 и S7+, Samsung также выпустила Enterprise Edition Galaxy Tab S7 по цене 809 евро.