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NVIDIA не планирует сбавлять обороты с видеокартами серии RTX 3000, несмотря на проблемы на складе. Гигант графических процессоров недавно выпустил RTX 3070, 3080 и 3090. С тех пор мы слышали о разрабатываемых мобильных версиях этих графических процессоров. Теперь у нас есть кое-что о грядущем младшем варианте серии RTX 3000.

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Похоже, NVIDIA GeForce RTX 3050 будет поставляться с новым SKU графического процессора Ampere под названием GA107-300. Судя по всему, он будет иметь 2304 ядра CUDA. Потребляемая мощность составляет 90 Вт, что требует дополнительного 6-контактного разъема питания.

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Что касается памяти, эта карта будет иметь 4 ГБ памяти. 50-я серия - это обычно баланс цены и производительности.

Для серии RTX 2000 мы увидели, что 2060 является самой дешевой картой. Возможно, NVIDIA планирует сделать то же самое в этом году. Тем самым выпустят самую бюджетную карту с трассировкой лучей.

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Цена на RTX 2060 начиналась от 310$. С другой стороны, GTX 1050 стоила от 110$. Можно с уверенностью предположить, что NVIDIA будет оценивать NVIDIA GeForce RTX 3050 в пределах 230-270$, что делает ее довольно привлекательной.

Мы сможем увидеть NVIDIA GeForce RTX 3050 уже в первой половине 2021 года.