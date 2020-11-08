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Sony Xperia 5 II, выпущенный в сентябре, стал вторым флагманским телефоном японского производителя в этом году. Телефон доступен в различных цветах, некоторые из которых предназначены только для определенных регионов.



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Сообщается, что Sony анонсировала фиолетовый вариант телефона, который можно купить только у японского оператора Docomo. Новый цветовой вариант поступит в продажу 12 ноября, но заказы уже принимаются.

Согласно веб-сайту Docomo, этот фиолетовый вариант будет доступен только в интернет-магазинах, поэтому вы не найдете его, если пойдете покупать его в обычном магазине.

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Sony Xperia 5 II также доступен в черном, синем, сером и розовом цветах. В отличие от других стран, где у него 256 ГБ памяти, Sony продает телефон в своей стране с 128 ГБ памяти. Однако слот для карты MicroSD, который также служит вторым слотом для SIM-карты, позволит пользователям увеличить объем памяти.

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Остальные характеристики телефона - это 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц и соотношением сторон 21:9. Внутри также находится процессор Snapdragon 865 и 8 ГБ оперативной памяти. Телефон имеет тройные 12-мегапиксельные камеры с оптической стабилизацией, а также угол обзора 124 ° для сверхширокоугольной камеры. Также есть 8-мегапиксельная селфи-камера с 5-осевым гироскопом EIS.

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Xperia 5 II имеет стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев, NFC и аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 21 Вт и Power Delivery 3.0, хотя Sony поставляет его с зарядным устройством на 18 Вт. Он работает под управлением Android 10 из коробки.