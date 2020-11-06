Новые Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro - первые фотографии и характеристики
Сегодня мы увидели утечку, предполагающую, что появится Redmi Note 9 5G, а также вариант Pro. Оба телефона появились на TENAA со своими характеристиками.
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Xiaomi M2007J22C - это ванильный Redmi Note 9 5G, и он поставляется с процессором с тактовой частотой до 2,4 ГГц, что соответствует зарегистрированному чипсету Dimensity 800U. Есть три варианта оперативной памяти и еще три варианта хранения - 4/6/8 ГБ и 64/128/256 ГБ.
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Снаружи мы видим 6.53-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1080p, а внутри - аккумулятор емкостью 5000 мАч.
Основная камера будет иметь сенсор на 48 МП, а передняя камера в верхнем левом углу будет укомплектована тепловизором на 13 МП.
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Redmi Note 9 Pro 5G идет под номером модели M2007J17C и очень похож на Mi 10T Lite 5G сзади. Чипсетом будет Snapdragon 750G, а объем оперативной памяти может увеличиться до 12 ГБ и будет использоваться в сочетании с хранилищем объемом 256 ГБ.
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TENAA также подтверждает наличие основной камеры на 108 МП и селфи-камеры на 16 МП.
Телефоны еще не были представлены в Китае, и у нас нет официального сообщения, когда это произойдет. Ожидаем целую радугу цветов - черный, красный, синий, розовый, белый, зеленый, фиолетовый и серый.
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