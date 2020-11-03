Ожидается Nokia 10 PureView на Snapdragon 875 и дисплеем из сапфирового стекла
Nokia вернулась в индустрию смартфонов пару лет назад, но она еще не вышла на рынок флагманских устройств. Сейчас ходят слухи о Nokia 9.3 PureView, который находится на стадии тестирования. Это будет первый флагман компании за эти годы.
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Согласно отчету NokiaPowerUser, будущий флагман компании будет называться Nokia 10 PureView. Более того, это устройство уже проходит испытания. Как сообщается, прототип в настоящее время работает на SoC Qualcomm Snapdragon 875, и Nokia планирует выпустить устройство где-то во второй половине 2021 года
К сожалению, более тонкие подробности относительно флагманского смартфона пока неизвестны. Правда, источник также добавил, что устройство может поставляться с дисплеем из сапфирового стекла, будет интересно сравнить его с Ceramic Shield в iPhone 12. Помимо этого, в отчете упоминается, что телефон может также иметь корпус из нержавеющей стали и оптику Zeiss для объектива камеры.
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