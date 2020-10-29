Новая колонка Xiaomi с увеличенным аккумулятором 4850mah будет стоить 59 долларов
Весной этого года Xiaomi уже выпустила портативную колонку, которая пользовалась хорошим спросом.
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Теперь китайский технологический гигант объявил о выпуске новой версии с батареей емкостью 4850mah. По мнению компании, время работы от одного заряда будет составлять 6,5 часов. В новинку установили 2,5-дюймовые широкополосные динамики мощностью 12Вт с двумя настраиваемыми усилителями для баса и настройкой звука DTS.
Как и обычная модель, эта может быть подключена парами для стереозвука 2.0. Также она оснащена чипсетом Texas Instruments TAS5805M и поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 5, аудиокодек LHDC и Bluetooth 4.2.
Эта модель поступит в продажу с 1 ноября по цене $59.
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