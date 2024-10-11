AMD Ryzen 7 9800X3D - мощный процессор с улучшенной кеш-памятью

Китайский энтузиаст поделился результатами тестирования процессора AMD Ryzen 7 9800X3D, который уже ожидается многими геймерами. Восьмиядерный чип с дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache обещает повысить производительность в играх и других ресурсоёмких задачах.

Согласно информации, базовая частота процессора составляет 4,7 ГГц, а во время рендеринга он способен работать на всех ядрах на частоте 5,2 ГГц. В одноядерном тесте Cinebench R23 Ryzen 7 9800X3D набирает 2145 баллов, что на 20% выше, чем у предыдущей модели Ryzen 7 7800X3D. В многоядерном тесте производительность возрастает на 28% и составляет 23 315 очков.

Ожидается, что Ryzen 7 9800X3D будет представлен в этом месяце, а в продаже может появиться в первых числах ноября. Кроме того, компания AMD планирует выпустить более мощные модели: 12-ядерный Ryzen 9 9900X3D и 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D, но их выпуск ожидается позже.

Ryzen 7 9800X3D может стать отличным выбором для геймеров и профессионалов, работающих с ресурсоёмкими приложениями. Он обещает повысить производительность в играх, ускорить рендеринг видео и обработку фотографий, а также обеспечить плавную работу в многозадачном режиме.

Стоит отметить, что информация о характеристиках и дате выпуска процессоров Ryzen 9 9900X3D и Ryzen 9 9950X3D является предварительной и может измениться. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Ryzen 7 9800X3D станет серьёзным конкурентом для других процессоров среднего ценового сегмента.