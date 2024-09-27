Яндекс выведет электровелосипеды своей разработки для курьеров на улицы 10 городов

В период с октября по декабрь 2024 года в десяти городах России планируется внедрение инновационных курьерских электровелосипедов, разработанных компанией «Яндекс». Согласно информации, предоставленной пресс-службой компании «Интерфакс», ожидается выпуск нескольких тысяч этих современных транспортных средств на городские улицы. Ранее подобные электровелосипеды были доступны только в Москве.

О разработке собственного электровелосипеда для курьерской службы «Яндекс» было объявлено в ноябре прошлого года. Этот инновационный велосипед отличается оптимизированной конструкцией, алюминиевой рамой и модулем интернета вещей, предотвращающим превышение максимальной скорости. Аккумулятор электровелосипеда надёжно защищён от неблагоприятных погодных условий, механических повреждений и самовозгорания, что обеспечивает его долговечность и безопасность. Кроме того, предусмотрена возможность быстрой замены аккумулятора.

Первые сто курьерских электровелосипедов «Яндекс» были запущены в Москве в зимний период 2023–2024 годов. Теперь компания планирует расширить область применения этих транспортных средств, и в период с начала октября по конец года ещё несколько тысяч экземпляров будут использоваться для доставки заказов по улицам десяти других городов России.