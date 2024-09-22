Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Optovik
iPhone 16 Pro Max обошел Samsung Galaxy S24 Ultra в Genshin Impact
Новинка Apple на голову мощнее Samsung Galaxy S24 Ultra


Недавно проведённое сравнение производительности между новым iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra в игровых приложениях, в частности в Genshin Impact, выявило превосходство iPhone.

iPhone 16 Pro Max, оснащённый процессором A18 Pro, показал себя значительно лучше, чем Galaxy S24 Ultra с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Это можно объяснить более продвинутыми технологиями и оптимизацией, которые Apple внедряет в свои устройства.

Для iPhone 16 Pro Max доступен режим 120 кадров в секунду, который не может быть активирован на Galaxy S24 Ultra. Это позволяет iPhone 16 Pro Max демонстрировать более плавный игровой процесс, что может быть особенно важно для игроков, чувствительных к задержкам и задержкам.

Да и разрешение экрана iPhone 16 Pro Max (1960 x 902 пикселя) также выше, чем у Galaxy S24 Ultra (1872 x 864 пикселей). Это обеспечивает более чёткое и детализированное изображение, что может улучшить общее впечатление от игры.

Конечно, оба устройства нагреваются во время игры, и производительность может снизиться. Однако даже при нагревании iPhone 16 Pro Max остаётся значительно мощнее, чем Galaxy S24 Ultra.

Во время тестирования iPhone 16 Pro Max выдавал в среднем 81 кадр в секунду, в то время как Galaxy S24 Ultra — всего 44 кадра в секунду. Минимальные показатели также значительно различаются: 57 кадров в секунду у iPhone против 31 кадра в секунду у Galaxy.

Таким образом, iPhone 16 Pro Max продемонстрировал превосходство над Galaxy S24 Ultra в Genshin Impact и других игровых приложениях. Это может быть связано с более мощным процессором, более высоким разрешением экрана и другими факторами.

Стоит отметить, что выбор между iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra зависит от индивидуальных предпочтений и требований пользователя. Однако для игроков, ищущих максимальную производительность и качество изображения, iPhone 16 Pro Max может быть отличным выбором.

#iphone 16 #iphone 16 pro #iphone 16 pro max
+
Написать комментарий (0)
Apple iPhone 16 Pro Max впечатляет временем автономной работы в ходе раннего тестирования
iPhone 16 Pro Max получил некоторые улучшения касательно прочности конструкции
iPhone 16 Pro Max с A18 Pro превосходит Galaxy S24 Ultra на Snapdragon 8 Gen 3 в играх
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Белорусские дилеры почти вдвое снизили цены на гибридный кроссовер Voyah Free
+
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
26
Steam может уйти из России из-за ужесточения санкций США
27
Для новейших игр 2024 года требуется как минимум GeForce RTX 4070
21
МАГАТЭ призвали Россию вернуть ЗАЭС под контроль Украины
20
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
5
В Европе наблюдается снижение продаж легковых автомобилей на 18,3%
+
Для своего искусственного интеллекта Microsoft запустит отдельную атомную электростанцию
1
OpenAI движется к 3-му этапу развития ИИ и набирает таланты для создания «мультиагентной» команды
2
Samsung запускает массовое производство самого быстрого на данный момент твердотельного накопителя
+
По данным Reuters, члены «Хизбаллы» получили пейджеры за несколько часов до их взрывов
+
Politico: столкновения между Израилем и «Хизбаллой» могут привести к конфликту в регионе
1
Производительность чипсетов Apple A18 Pro и Snapdragon 8 Gen 3 сравнили в игре Genshin Impact
1
Бывший руководитель Skyrim считает, что будет невозможно оправдать ожидания от Elder Scrolls 6
4
В Воронеже введена в строй новая производственная линия по выпуску сравнительно недорогих микросхем
+
Впервые в мире робот провёл инспекцию внутри реактора термоядерного синтеза без участия человека
3
Утечки Rockstar: GTA 6 и Red Dead Redemption 1 на подходе для ПК
+
«Панцирь» в панцире: в Сети появилось фото российского зенитного комплекса, закованного в защиту от дронов
1
Диспетчер задач Windows 11 позволит получить быстрый доступ к информации о накопителе
+
Обновление macOS Sequoia от Apple: неприятный сюрприз для разработчиков кибербезопасности
+

Популярные статьи

Кто же прав — виниловые или цифровые аудиофилы, а может последователи Котельникова
49
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки. Часть 2
4
Сколько сегодня стоит мощная игровая сборка для 2K@60fps, и почему без видеокарты AMD не обойтись
23
Как авторы тестов видеокарт манипулируют цифрами, и что делать, если эксперты не честны на руку
42
Выпущен Chimbalix 24.4 Alphachi: Обновлено ядро, меню "Пуск", и прочие доработки
11
Продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 2024 год
3
Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года
1
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
4

Сейчас обсуждают

Listoman
21:09
Это загрузочная локация, она там одна)
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Alex_023
21:04
Супер мега плюс риббон кобра лейк графикс турбо экстерминатор пидора таун мэнуфэкчуринг +0,5% к core 2 duo 800 ватт чистой зелёной энергофиктивности. Ну купите, ну пазязя, а то кантора разоряется!
Intel разрабатывает микроархитектуры Royal Core и Cobra Core для процессоров следующего поколения
REY_B_
21:00
У меня Asus ROG Keris Wireless AimPoint. Для Асуса, это топ. Но "фирменные" микрики уже поменял на китайские, благо на разъёме. А колесико заглючило одновременно с ними, хотя серьёзно я им и не польз...
Ремонтируем колесо мыши Lenovo Legion M600 в домашних условиях
Алексей Дрёмин
20:52
Да я как бы этой помойкой и не пользовался
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
Валерий Агапов
20:52
В 1964г. мне купили радиоприёмник " Фестиваль 001" На выходе 2 лампы 6п14п. Слепил руками из 4-5 деталей передатчик на СВ (средние волны). Прикрутил к ножкам лампы. Радиохулиганил по городу. Позже соб...
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
Алексей Дрёмин
20:51
Без ВПН все работает ты че
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
Workshop
20:41
Это не загрузочная локация ))) Более того она там дааалеко не одна
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Владислав Ефимов
20:33
Уже давно опровергли, что Стим это не касается. Хотя бы проверяли перед публикацией..
The Times: США и Великобритания могут тайно разрешить Украине наносить удары вглубь РФ
Nahoni
20:23
И нахрена козе баян ?! 5090 будет стоить как пол-машины. Поиграться и 4070 условной на 5 лет хватит.
NVIDIA анонсирует GeForce RTX 50: как новые блоки питания меняют правила игры
FelsheR-BANz
20:22
Так не покупай, ты достал всех с ней скакать.
Зачем авторы тестов видеокарт обманывают геймеров, и что делать, если эксперты не честны на руку
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем