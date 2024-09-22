Новинка Apple на голову мощнее Samsung Galaxy S24 Ultra



Недавно проведённое сравнение производительности между новым iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra в игровых приложениях, в частности в Genshin Impact, выявило превосходство iPhone.

iPhone 16 Pro Max, оснащённый процессором A18 Pro, показал себя значительно лучше, чем Galaxy S24 Ultra с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Это можно объяснить более продвинутыми технологиями и оптимизацией, которые Apple внедряет в свои устройства.

Для iPhone 16 Pro Max доступен режим 120 кадров в секунду, который не может быть активирован на Galaxy S24 Ultra. Это позволяет iPhone 16 Pro Max демонстрировать более плавный игровой процесс, что может быть особенно важно для игроков, чувствительных к задержкам и задержкам.

Да и разрешение экрана iPhone 16 Pro Max (1960 x 902 пикселя) также выше, чем у Galaxy S24 Ultra (1872 x 864 пикселей). Это обеспечивает более чёткое и детализированное изображение, что может улучшить общее впечатление от игры.

Конечно, оба устройства нагреваются во время игры, и производительность может снизиться. Однако даже при нагревании iPhone 16 Pro Max остаётся значительно мощнее, чем Galaxy S24 Ultra.

Во время тестирования iPhone 16 Pro Max выдавал в среднем 81 кадр в секунду, в то время как Galaxy S24 Ultra — всего 44 кадра в секунду. Минимальные показатели также значительно различаются: 57 кадров в секунду у iPhone против 31 кадра в секунду у Galaxy.

Таким образом, iPhone 16 Pro Max продемонстрировал превосходство над Galaxy S24 Ultra в Genshin Impact и других игровых приложениях. Это может быть связано с более мощным процессором, более высоким разрешением экрана и другими факторами.

Стоит отметить, что выбор между iPhone 16 Pro Max и Galaxy S24 Ultra зависит от индивидуальных предпочтений и требований пользователя. Однако для игроков, ищущих максимальную производительность и качество изображения, iPhone 16 Pro Max может быть отличным выбором.