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Мобильный Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro получит эксклюзивную ИИ-генерацию кадров в играх
Новая технология может оказаться наиболее полезной при работе с ПК-эмуляторами.
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Профильные инсайдеры сообщают, что компания Qualcomm готовит передовую технологию масштабирования и генерации кадров AI Frame Fusion. Ключевой особенностью данной программной новинки станет её эксклюзивность — функция будет доступна только на флагманском мобильном процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. По крайней мере, в первое время.

Источник изображения: Wccftech

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Базовая версия процессора указанную функцию не получит из-за особенностей архитектуры встроенного графического ускорителя Adreno 850. Что касается топовой версии, то там производитель разместит два специальных вычислительных блока Matrix ALU, которые как раз необходимы для работы нейросети.

Сама система AI Frame Fusion предложит пользователям два режима на выбор. Первый работает как продвинутый апскейлер, способный на программном уровне дорисовывать картинку с разрешения 1080p до более чётких 1440p. Второй режим уже генерирует с помощью ИИ промежуточные кадры в играх и вставляет их между настоящими (по аналогии с DLSS от Nvidia).

Главной проблемой для развития новой технологии от Qualcomm эксперты называют острую нехватку современных высокобюджетных игр на платформе Android. В профильной среде убеждены, что функция может быть востребованной только в том случае, если производитель чипа каким-то образом договорится о поддержке AI Frame Fusion с разработчиками популярных программ-эмуляторов вроде GameHub и Winlator.

Напомним, мобильные процессоры прошлого поколения при хорошем охлаждении уже успешно справляются со сложной эмуляцией компьютерных игр. В ряде случаев планшеты вроде REDMAGIC Astra 2 обходят по производительности даже специализированные портативные консоли уровня ROG Ally X с мощным чипом Ryzen AI Z2 Extreme.

#процессоры #qualcomm #snapdragon #генерация кадров
Источник: wccftech.com
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