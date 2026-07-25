С такими автомобилями не планируют прибегать к услугам даже «аварийного» оператора в салоне.

Крупный автопроизводитель «КАМАЗ» планирует к 2028 году начать использование полностью беспилотных грузовиков. Об этом сообщил главный конструктор инновационных автомобилей на означенном предприятии Сергей Назаренко. Он также уточнил, что в настоящий момент «беспилотники» уже вовсю тестируются, но только в тандеме со специально обученным оператором-логистом.

Источник изображения: ПАО «КАМАЗ»

реклама

Перед инженерами предприятия поставлена цель добиться отработки заданного маршрута на 99,99%, и предприятие в этом направлении уверенно движется. Конечная цель — запустить на линию грузовик, в салоне которого вообще не будет водителя.

Сейчас оператор на тестовых «прогонах» беспилотных большегрузов используется в критических ситуациях — например, для объезда препятствий, заторов и при тому подобных обстоятельствах.