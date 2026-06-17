Топливная система Common Rail с электронной системой управления здесь пришлась весьма кстати.

Петербургский тракторный завод (ПТЗ) сообщил о расширении линейки тяжёлых тракторов «Кировец» тремя новыми модификациями хорошо зарекомендовавшего себя К-7М — речь идёт о моделях К-740МК, К-743МК и К-746МК. Мощность самой продвинутой версии может достигать 460 л.с. Такой показатель достигается с использованием полностью российского двигателя «КАМАЗ» серии 960. В официальном пресс-релизе производитель достаточно много внимания уделил силовой установке, отметив её сниженные показатели вибрации и шума в кабине, а также повышенную жёсткость двигателя.

Источник изображений: Петербургский тракторный завод

В новых двигателях российских тракторов «Кировец» установлена топливная система Common Rail с электронной системой управления, а контур охлаждения построен с использованием сразу двух термостатов и масляного теплообменника. Двигатели также оснащены стальными поршнями с «колоссальным» запасом прочности и устойчивостью работы при экстремальных температурах.

Представители ПТЗ дали понять, что представленные новинки в состоянии обеспечить клиентам улучшенную экономику повседневной эксплуатации благодаря совокупности факторов, а именно: малый расход топлива, увеличенный ресурс и оптимизированное ПО.