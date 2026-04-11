С момента релиза прошло чуть больше месяца.

Эвакуационный шутер Marathon, которому прочили серьёзную конкуренцию с Arc Raiders и даже Escape from Tarkov, явно сейчас на нисходящем тренде. Об этом говорят стабильно падающие цифры «онлайна» в Steam, а ведь эта площадка является для проекта ключевой. Ситуация вам покажется особенно грустной, если ещё принять во внимание свежее заявление журналиста Forbes Пола Таисси, который в своей свежей заметке раскрыл информацию о бюджете разработки.

Если Пол Таисси раскрыл правду, то на создание Marathon студия Bungie потратила более 200 миллионов долларов. Стоит также принять во внимание дополнительные расходы на маркетинг, тогда финальный «чек» перевалит за 250 миллионов. Причём, сюда не вошли суммы на создание нового контента в рамках долгосрочной стратегии поддержки.

Журналист Forbes также указал, что PC – действительно ключевая платформа для Marathon. Оказывается, около 70% геймеров заходят шутер именно с помощью компьютеров и ноутбуков. А вот «онлайн» стабильно падает: по данным SteamDB, суточное пиковое значение сейчас пока пробивает показатель в 28 тысяч, но ещё в марте людей в наиболее праймовые часы набивалось свыше 56 тысяч.

Как долго проживёт Marathon с такими показателями и с учётом потраченных на него средств – предсказать сложно. Скептики утверждают, что шутер может не дотянуть даже до конца 2026 года. Но сами разработчики из Bungie пока всерьёз намерены поддерживать своё детище на протяжении долгих месяцев.

Напомним, Marathon доступен на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X и S.