До запуска в серийное производство ещё далеко, но китайцы вновь опередили всех.

Китайские авиастроители из государственной корпорации AECC провели первые в истории успешные лётные испытания тяжёлого транспортного дрона, оснащённого турбовинтовым двигателем мощностью один мегаватт, который работает на водороде. Во время тестов в провинции Хунань полёт аппарата весом семь с половиной тонн продлился 16 минут при стабильной скорости 220 километров в час на высоте 300 метров. После выполнения всех запланированных воздушных манёвров и прохождения дистанции в 36 километров операторы благополучно посадили судно в аэропорту города Чжучжоу.

Успешный запуск стал логичным продолжением серии недавних наземных проверок и доказал тем самым действительно высокую надёжность топливной системы в условиях реального полёта. Представители компании AECC утверждают, что теперь их специалисты сформировали в стране законченную производственную цепочку для создания экологически чистой авиации нового поколения.

Создатели проекта планируют начать реальное применение подобных установок с налаживания беспилотной доставки грузов в отдалённые и островные регионы Китая. Если всё пойдёт по плану, то инженеры смогут когда-нибудь в будущем начать устанавливать такие моторы на пассажирские лайнеры. Но нужно понимать, что для достижения следующего этапа промышленникам потребуется существенно снизить стоимость производства топлива и построить развитую сеть заправочных станций.

Местные эксперты убеждены, что конструкторам предстоит решить серьёзные проблемы с безопасностью и рентабельностью технологии, прежде чем она сможет полноценно конкурировать с классическими авиационными двигателями на керосине.

На фоне успехов азиатских коллег американские разработчики пока находятся на стадии лабораторных проверок аналогичных мощных силовых установок. Пока инженерам из США удалось завершить только стендовые испытания своих агрегатов, поэтому к запускам в небо они ещё не готовы.