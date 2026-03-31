Сервис должен стать единым каналом общения между предпринимателями, гражданами и государством.

Минцифры рассматривает возможность запуска специального почтового сервиса для электронной переписки между гражданами и представителями бизнеса. Об это сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на законопроект ведомства, с копией которого журналисты успели ознакомиться.

Источник изображения: «Коммерсантъ» / Пётр Кассин

«Ведомости» также напоминают, что в настоящий момент существует сервис «Электронные заказные письма», суть которого понятно названию. Такие электронные документы имеют равнозначную ценность с бумажной корреспонденцией, которая отправляется с соответствующей пометкой для адресата.

Так вот, пользование новой электронной платформы, которая может быть построена по аналогии с «Электронными заказными письмами», Минцифры планирует сделать обязательным для юрлиц, индивидуальных предпринимателей и даже самозанятых. Доступ к сервису сделают платным, но пока только не совсем уточнена модель взимания средств: по подписке или за конкретно полученное письмо.

Если всё пойдёт по плану, то новый сервис с платными email начнёт свою работу в сентябре 2026 года. Почему всю переписку между гражданами и бизнесом нельзя организовать в мессенджере Max – вопрос пока открытый.