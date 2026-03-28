В описании к патчу никаких конкретных наглядных примеров представлено не было, а жаль.

Разработчики условно-бесплатного экшена War Thunder объявили о добавлении свежей редакции апскейлера DLSS 4.5, который теперь по умолчанию будет работать в игре на видеокартах серий GeForce RTX 40 и 50. Изменения вступили в силу с обновлением 2.55.0.35 от 26 марта. Если пользователь выберет пресеты «Производительность» или «Ультрапроизводительность», то DLSS 4.5 станет там работать по умолчанию.

С выходом обновления также появилась возможность ручного выбора моделей DLSS в режимах «Производительность» и «Ультрапроизводительность». Это означает, что пользователи всех видеокарт GeForce RTX, включая серии RTX 20, 30, 40 и 50, отныне в состоянии переключаться между DLSS 4 и DLSS 4.5 в рамках двух упомянутых пресетов. Но только у GeForce RTX 40 и 50 всё будет работать по умолчанию.

К сожалению, разработчики из Gaijin не приложили в описании к патчу никаких изображений со сравнениями картинки при выборе между DLSS 4.5 и другими версиями апскейлеров. Поэтому оценить старания авторов и в целом работу технологии Nvidia на примере конкретной игры не получится.