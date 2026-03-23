Ситуация с релизом Steam Machines пока складывается максимально странная и непредсказуемая. Сама Valve утверждает, что устройства должны выйти до конца 2026 года, но при этом жалуется в рамках своего выступления на GDC по поводу недоступности памяти на рынке и не спешит называть конечную стоимость своих устройств. Дефицит чипов вносит много неопределённости, но одно из последних программных обновлений Valve внушает немного надежды.

Речь идёт о свежем апдейте на канале Steam Deck Preview, который включает в себя не только различные правки и мелкие улучшения, но и кое-что поинтереснее. Предварительная версия SteamOS 3.8.0, выпущенная Valve 19 марта, впервые содержит упоминание о начальной поддержке Steam Machine. Это означает, что в предварительной версии ОС появились нужные драйверы и настройки для работы на этом ПК.

Дополнительно в SteamOS 3.8.0 реализована полноценная поддержка HDR и VRR для мониторов и телевизоров, подключённых через DisplayPort и HDMI. Также реализован автоматический вывод 5.1 и 7.1 звука через HDMI, а на Steam Deck с LCD-экраном был добавлен режим гибернации (как на OLED-версии), что почти исключает разряд батареи в простое.

Разработчики ОС в официальном патчноуте рассказали об улучшенном распределении видеопамяти для систем с дискретными видеокартами (актуально для док-станций и будущей Steam Machine). А инпут-лаг для Bluetooth-контроллеров и встроенных кнопок (как у той же Steam Deck) снижен до рекордных значений (100–500 мкс).