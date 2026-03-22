apprenticebase
Новое упоминание флагманского игрового процессора AMD Ryzen 9 9950X3D2 нашли на сайте ASRock
Дескать, все платы ASRock на AM5 будут поддерживать неанонсированную новинку от AMD начиная с BIOS версии 4.03, что весьма спорно.

Внимательный журналист зарубежного профильного издания Videocardz обнаружил свежую информацию по неанонсированному процессору Ryzen 9 9950X3D2 с двойным объёмом 3D-кэша. Автор утверждает, что на официальном сайте ASRock есть пресс-релиз, который, как предполагается, был загружен либо с неправильной датой, либо вовсе не предназначался для просмотра широкой публикой. В документе прямо утверждается, что ASRock добавила поддержку Ryzen 9 9950X3D2, но никаких спецификаций новинки при этом не указывается. 

Источник изображений: Videocardz

В упомянутом пресс-релизе речь идёт о том, что все платы ASRock станут поддерживать игровой флагман от AMD начиная с BIOS версии 4.03. Данный пункт явно требует корректировки, поскольку он автоматически означает, что «материнки» на базе чипсета начального уровня A620 тоже «заведутся» с Ryzen 9 9950X3D2, чего быть никак не может. Другой свежей информации о неанонсированном процессоре от AMD пока нет. 

Напомним, по неофициальным данным, грядущий Ryzen 9 9950X3D2 должен быть оснащён 16 ядрами Zen5 и двумя чиплетами с памятью 3D V-Cashe. Это был бы первый потребительский процессор от AMD с 192 Мбайт кэша и, предположительно, с TDP на уровне 200 Вт. Ничего из этого, заметьте, не подтверждено производителем. Состоится ли вообще анонс — тоже неясно. На момент написания данного материала страница с пресс-релизом AMD уже была удалена. 

#amd #процессоры #материнские платы #asrock
Источник: videocardz.com
