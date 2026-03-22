Авторам YouTube-канала PhasedTech удалось уместить компоненты полноценного игрового ПК в корпусе консоли Xbox Series X. У модеров при этом получилось даже сохранить оригинальный оптический привод, который оставили полностью работоспособным.

Источник изображений: YouTube / PhasedTech

В основу представленного любительского проекта легла поломанная консоль, «внутренности» которой пришлось извлечь полностью. Энтузиасты при этом не стали использовать крохотную материнскую плату стандарта Mini-ITX, взяв взамен одноплатный компьютер Intel NUC 12 Extreme.

На миниатюрной плате, похожей на бюджетную видеокарту, имеется процессор Intel Core i7-12700, пара портов Thunderbolt 4, 6 портов USB 3.2, беспроводной модуль Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Дополнительно данный модуль мододелы оснастили 32 Гбайт оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем NVMe объёмом 1 Тбайт. За вывод изображения отвечает низкопрофильная GeForce RTX 5060, а питает всю систему компактный блок Flex ATX мощностью 600 Вт.

Чтобы вся эта аппаратная основа влезла в небольшой корпус от Xbox Series X, авторам канала PhasedTech пришлось удалить кое-какие пластиковые элементы внутри, зато оригинальные точки крепления компонентов удалось сохранить. Специально под них потребовалось спроектировать и распечатать на 3D-принтере комплект кронштейнов для новых плат от Intel и Nvidia. Также была изготовлена новая задняя панель для USB, видеовыхода, разъёма питания и антенны Wi-Fi.

Оригинальную переднюю панель консоли получилось оставить в прежнем виде. То есть, кнопка питания, индикаторный светодиод и кнопка извлечения диска по-прежнему функционируют, а оптический привод остаётся установленным внутри модифицированной системы. В результате внешне она по-прежнему выглядит как стандартная Xbox Series X, но загружается сразу в режим Steam Big Picture как ПК.

