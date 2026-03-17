Новинка построена на базе уже существующего корпуса Flux Pro, который стоит дешевле более чем в два раза.

Компании Antec и Noctua анонсировали Flux Pro Noctua Edition – модифицированную версию уже существующего на рынке корпуса Flux Pro, но только с заявленным акцентом на снижение шума.

Новинка по сути является первым корпусом для персональных компьютеров под брендом Noctua, хотя от последней тут только вентиляторы (за общий дизайн отвечает Antec).

Корпус будет поставляться с предустановленными вентиляторами Noctua NF-A14x25 G2 и NF-A12x25 G2. За громоздкими индексами скрываются действительно актуальные модели от Noctua, обеспечивающие «перегонку» большого потока воздуха с минимально возможным уровнем шума. Оба производителя отметили, что у представленного Flux Pro Noctua Edition уровень шума по сравнению с обычной версией снижен на 8 дБ при равных условиях тестирования.

В пресс-релизе для любителей технических тонкостей отмечено, что в корпусе используются профили скорости вращения вентиляторов со смещением для снижения гармонического шума и вибрации. В комплект поставки положат антивибрационные крепления Noctua NA-AV4, но стандартные винтовые крепежи тоже будут. Наконец, в обновлённом Flux Pro есть специальный концентратор вентиляторов NA-FH1, позволяющий управлять всеми установленными элементами охлаждения через единый разъём на материнской плате.

В плане визуального оформления версия Noctua Edition отличается от стандартного и более дешёвого варианта наличием фирменного коричневого цвета на силиконовых уплотнителях и внешних панелях.

Только нужно приготовиться к заведомо высокой цене данного устройства: в США за него просят 400 долларов (оригинал стоит $180). Сколько он будет стоить в России, если когда-нибудь его привезут посредники – остаётся только гадать.