apprenticebase
Представлен Flux Pro Noctua Edition – первый корпус от легендарного производителя кулеров
Новинка построена на базе уже существующего корпуса Flux Pro, который стоит дешевле более чем в два раза.

Компании Antec и Noctua анонсировали Flux Pro Noctua Edition – модифицированную версию уже существующего на рынке корпуса Flux Pro, но только с заявленным акцентом на снижение шума.

Новинка по сути является первым корпусом для персональных компьютеров под брендом Noctua, хотя от последней тут только вентиляторы (за общий дизайн отвечает Antec).

Источник изображения: Noctua

Корпус будет поставляться с предустановленными вентиляторами Noctua NF-A14x25 G2 и NF-A12x25 G2. За громоздкими индексами скрываются действительно актуальные модели от Noctua, обеспечивающие «перегонку» большого потока воздуха с минимально возможным уровнем шума. Оба производителя отметили, что у представленного Flux Pro Noctua Edition уровень шума по сравнению с обычной версией снижен на 8 дБ при равных условиях тестирования.

В пресс-релизе для любителей технических тонкостей отмечено, что в корпусе используются профили скорости вращения вентиляторов со смещением для снижения гармонического шума и вибрации. В комплект поставки положат антивибрационные крепления Noctua NA-AV4, но стандартные винтовые крепежи тоже будут. Наконец, в обновлённом Flux Pro есть специальный концентратор вентиляторов NA-FH1, позволяющий управлять всеми установленными элементами охлаждения через единый разъём на материнской плате.

Источник изображения:  youtube.com / Gamers Nexus

В плане визуального оформления версия Noctua Edition отличается от стандартного и более дешёвого варианта наличием фирменного коричневого цвета на силиконовых уплотнителях и внешних панелях.

Только нужно приготовиться к заведомо высокой цене данного устройства: в США за него просят 400 долларов (оригинал стоит $180). Сколько он будет стоить в России, если когда-нибудь его привезут посредники – остаётся только гадать. 

#noctua #корпуса #antec #flux pro noctua edition
Источник: videocardz.com
