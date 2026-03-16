Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
MSI поднимет цены на 15-30% и продолжит выпуск материнских плат с DDR4 из-за кризиса памяти
«Сборки» на базе LGA1700 сейчас в особом почёте, как вы знаете.

Компания MSI собирается повысить цены на всю линейку своих игровых устройств в диапазоне от 15 до 30%. Данная информация была обнародована на последнем внутреннем брифинге для инвесторов. В отчёте производителя речь идёт о том, что более высокие средние цены на все комплектующие должны компенсировать снижение общих объёмов отгрузок в текущем году. 

Источник изображения: MSI

Руководство MSI считает, что 2026-й станет самым сложным годом для рынка ПК, поскольку дефицит чипов памяти только нарастает. Сюда же стоит отнести проблемы с поставками графическим чипов от Nvidia. Именно поэтому, как считают топ-менеджеры MSI, рынок ПК должен в ближайшем обозримом будущем сократиться на 10-20%. Это даже хуже ранее озвученного показателя в 10% от независимых аналитиков. 

Пытаясь не допустить снижения ключевых финансовых показателей, MSI также планирует сократить производство комплектующих начального уровня и перенаправить больше ресурсов на выпуск компонентов среднего ценового уровня. По данным исследований, до кризиса памяти на бюджетные модели видеокарт и других комплектующих приходилось до 30% рынка, но сейчас смысла в их выпуске становится всё меньше. 

Наконец, проанализировав ситуацию с продажами оперативной памяти для ПК, боссы MSI решили продолжать выпуск материнских плат с DDR4. Расчёт вполне понятный: «планки» DDR5 стоят слишком дорого, поэтому пользователи не гнушаются сейчас собирать компьютеры на базе старых сокетов с поддержкой ОЗУ предыдущего поколения. Именно поэтому выпуск «материнок» под старые процессоры Intel и AMD продолжится. 

#msi #ddr5 #кризис памяти
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

