Компания MSI собирается повысить цены на всю линейку своих игровых устройств в диапазоне от 15 до 30%. Данная информация была обнародована на последнем внутреннем брифинге для инвесторов. В отчёте производителя речь идёт о том, что более высокие средние цены на все комплектующие должны компенсировать снижение общих объёмов отгрузок в текущем году.

Источник изображения: MSI

Руководство MSI считает, что 2026-й станет самым сложным годом для рынка ПК, поскольку дефицит чипов памяти только нарастает. Сюда же стоит отнести проблемы с поставками графическим чипов от Nvidia. Именно поэтому, как считают топ-менеджеры MSI, рынок ПК должен в ближайшем обозримом будущем сократиться на 10-20%. Это даже хуже ранее озвученного показателя в 10% от независимых аналитиков.

Пытаясь не допустить снижения ключевых финансовых показателей, MSI также планирует сократить производство комплектующих начального уровня и перенаправить больше ресурсов на выпуск компонентов среднего ценового уровня. По данным исследований, до кризиса памяти на бюджетные модели видеокарт и других комплектующих приходилось до 30% рынка, но сейчас смысла в их выпуске становится всё меньше.

Наконец, проанализировав ситуацию с продажами оперативной памяти для ПК, боссы MSI решили продолжать выпуск материнских плат с DDR4. Расчёт вполне понятный: «планки» DDR5 стоят слишком дорого, поэтому пользователи не гнушаются сейчас собирать компьютеры на базе старых сокетов с поддержкой ОЗУ предыдущего поколения. Именно поэтому выпуск «материнок» под старые процессоры Intel и AMD продолжится.