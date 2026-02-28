Разница действительно есть, в материале наглядный пример.

Несколько месяцев назад стало известно, что самая мощная консоль Sony на сегодняшний день PS5 Pro получит поддержку обновлённого апскейлера PSSR 2.0 в первом квартале 2026 года. Уже тогда речь шла о том, что большой апдейт PlayStation Spectral Super Resolution поможет окончательно раскрыть потенциал игрового устройства. А в относительно недавнем сообщении официального блога PlayStation было сказано, что обновление начнёт распространяться на PS5 Pro по всему миру с 27 февраля. Первой игрой с поддержкой PSSR 2.0 стала недавно вышедшая Resident Evil Requiem.

PSSR 2.0 отключен - всё внимание на волосы

Компания Sony также заявляет, что доработанная версия апскейлера PSSR вскоре станет доступна для использования в любой из более 50 игр, которые до сих пор использовали оригинальный PSSR. В следующем месяце (то есть, в марте) будет выпущено системное обновление, которое позволит игрокам включить опцию «Улучшить качество изображения PSSR», чтобы применить обновленную модель к старым проектам.

PSSR 2.0 включён - пряди волос стали намного выразительнее

Представители Sony подчёркивают, что новая технология PSSR «использует совершенно иной подход не только к нейронной сети, но и к алгоритму в целом». А старший менеджер Capcom в отделе разработки движка Масару Идзюин пояснил, что в Resident Evil Requiem его команда сосредоточилась на улучшении качества изображения главного героя с помощью обновленной версии движка RE Engine для усиления эффекта погружения. Например, каждая отдельная прядь волос у Грейс и волосок бороды Леона отображаются в виде полигона, что позволяет им реалистично двигаться в соответствии с движениями их тел и сопротивлением ветра.

Далее топ-менеджер Capcom пояснил, что новый уровень детализации, которого Capcom удалось достичь, стал возможен благодаря улучшенным функциям PSSR, поскольку такие вещи, как волосы и подобные мелкие текстуры, сложно масштабировать.