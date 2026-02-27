Выводимые картинки получаются чересчур реалистичными, это факт.

Компания Google представила Nano Banana 2, также известную как Gemini 3.1 Flash Image – новую версию нейросети для работы с изображениями. Релиз состоялся вскоре после выхода более продвинутой версии нейросети Gemini 3.1 Pro.

Источник изображения: GSMArena

Может быть интересно

Google уточнила, что Nano Banana Pro останется доступной для подписчиков Google AI Pro и Ultra. Что до новой Nano Banana 2, то она также должна появиться в режиме искусственного интеллекта поиска Google. Доступ к ИИ-модели можно будет получить через приложение Google, а также мобильные и настольные браузеры.

Разработчики новой версии нейросети для генерации изображений заверяют, что Nano Banana 2 «снабжена» самыми передовыми знаниями об окружающем мире. Она позволяет быстро генерировать и редактировать изображения с помощью текстовых запросов. Модель также способна менять налету картинки из интернета под нужды пользователя, создавать необходимую инфографику и по-разному визуализировать вводимые в неё данные.

Наконец, Nano Banana 2 умеет быстро переводить расположенный на картинках текст, органично и очень быстро «вписывая» его обратно. Нейросеть умеет запоминать до пяти объектов (персонажей) на разных картинках во время общения с пользователем и подвергать высокоточной обработке до 14 объектов разом.

Фотореалистичность материалов от новой ИИ-модели действительно впечатляет, поэтому Google будет помечать выводимые картинки с помощью специального водяного знака SynthID.