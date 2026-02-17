По отдельным картам от Nvidia наблюдается рост вплоть до 32%.

Зарубежные профильные издания пишут о том, что за последние несколько месяцев стоимость видеокарт в мире заметно увеличилась — пусть, к счастью, пока не кратно, но действительно ощутимо. Как и во всех остальных ситуациях, связанных с компьютерным «железом», подорожание связано из-за дефицита памяти на рынке. В лидерах роста цен значатся топовые модели от Nvidia — RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070Ti.

Источник изображения: TechSpot

Может быть интересно

Аналитики TechSpot провели анализ по продажам за первые месяцы 2026 года, сравнив самые низкие цены на 14 самых популярных видеокарт в 10 разных странах и сопоставив их с данными по ноябрю 2025-го. Так вот, цена на RTX 5070Ti выросла в среднем на 25% — цены «прыгают» от 15% до 40% в зависимости от региона. Ситуация с RTX 5090 выглядит ещё хуже: с ноября месяца видеокарта подорожала в среднем на 32% (при этом на 54% выросла цена в Индии, на 50% — в Польше).

У видеокарт от Intel и AMD рост цен не такой критический, но тоже заметный. Например, AMD RX 9070 за указанный период стала дороже на 7%. В среднем же все видеокарты подорожали за несколько месяцев на 15%. И в ближайшее время ситуация явно не изменится в лучшую сторону.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424