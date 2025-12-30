В обновлении добавили поддержку графики Direct3D 6, что расширяет библиотеку доступной классики для пользователей Steam Deck и других систем.

Сообщество энтузиастов выпустило обновление для проекта D7VK — специальной программной прослойки, которая позволяет запускать старые компьютерные игры на операционных системах семейства Linux. Главным нововведением версии 1.1 стала экспериментальная поддержка стандарта Direct3D 6, на котором работали многие хиты конца 90-х годов. Это открывает новые возможности для любителей ретро-гейминга, позволяя им играть в любимую классику на современном оборудовании с высокой производительностью.

По сути, данный инструмент выполняет ту же функцию, что и знаменитая прослойка Proton на консоли Steam Deck. Но если Proton позволяет запускать на Linux современные блокбастеры, транслируя их команды в быстрый формат Vulkan, то D7VK делает то же самое для игровой классики. Утилита перехватывает устаревшие инструкции Direct3D 7 (а теперь и 6) и на лету конвертирует их в понятный актуальным видеокартам код, заставляя игру работать плавно.

Впрочем, авторы проекта честно предупреждают, что технология пока далека от совершенства. Многие ретро-игры устроены сложно: они могут смешивать трёхмерную графику с двухмерными элементами меню или интерфейса, которые обрабатываются совершенно другими методами (например, через DirectDraw или GDI). Из-за этого возможны графические артефакты, ошибки или вылеты, поэтому стопроцентной совместимости со всей библиотекой старых игр ждать пока не стоит.

Если конкретный проект отказывается запускаться, эксперты советуют искать обходные пути. Зачастую в настройках старых хитов можно выбрать другой режим отрисовки, например OpenGL или Glide (через эмулятор nGlide), которые ведут себя стабильнее. В крайнем случае можно воспользоваться альтернативным инструментом WineD3D, который переводит команды не в быстрый Vulkan, а в более старый OpenGL — это может быть медленнее, зато надёжнее работает с совсем древней 2D-графикой.