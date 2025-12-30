apprenticebase
Комплект памяти DDR5 на 4 терабайта теперь стоит как новый спорткар в базовой комплектации
Правда, мы ориентируемся здесь на стоимость авто в США, поскольку в России всё было бы ещё дороже.

Последние несколько месяцев мы наблюдаем за ситуацией, когда глобальный спрос на вычислительные мощности для обучения нейросетей привёл к аномальному скачку цен на рынке компьютерных комплектующих. Стоимость оперативной памяти настолько сильно скакнула вверх, что, например, американский поставщик Nemix выставил сейчас на продажу комплект DDR5 объёмом 4 терабайта за 77 тысяч долларов. Набор состоит из 16 профессиональных модулей по 256 гигабайт каждый, но именно итоговый ценник заставляет западных журналистов искать сравнения не в мире электроники, а в, например, автосалонах.

Стоимость указанного «железа» действительно превышает цену настоящего люксового автомобиля, если ориентироваться на мировые прайс-листы. Например, новый спорткар Porsche 718 Cayman в США стоит около 75 тысяч долларов, а премиальный кроссовер Range Rover Evoque и вовсе можно найти за 49 тысяч. Конечно, российскому покупателю такие цены на машины могут показаться странными, ведь из-за сложной логистики, таможенных пошлин и высоких утильсборов иномарки здесь стоят чуть ли некратно дороже, но сам факт того, что набор оперативной памяти сравнялся по стоимости с элитным авто, говорит о многом.

Рыночная динамика выглядит предельно тревожно, поскольку всего за месяц стоимость подобных комплектов на мировом рынке в среднем подскочила примерно на 20%. Важно отметить, что текущий кризис бьёт преимущественно по стоимости плашек памяти передового стандарта DDR5, которые критически важны для построения современных дата-центров. Предыдущее поколение DDR4 всё ещё можно найти по относительно спокойным расценкам: аналогичный набор объёмом 2 терабайта обойдётся примерно в 13500 долларов.

Эксперты прогнозируют, что дефицит памяти по времени может растянуться вплоть до 2027 года, что неизбежно затронет (на самом деле, уже давно затрагивает) и обычных пользователей. Многие аналитики утверждают, что если ситуация с поставками не улучшится, то уже в следующем году цены на ПК и смартфоны вырастут минимум на 8%.

#искусственный интеллект #ddr5 #оперативная память #ddr4 #нейросети
Источник: techspot.com
