Ограничение будет действовать для всех экспортёров до 28 февраля 2026 года, а вот для производителей дизеля сделали исключение.

Правительство РФ приняло решение сохранить жёсткие меры по защите внутреннего топливного рынка. Согласно новому постановлению, временный запрет на экспорт автомобильного бензина продлевается до 28 февраля 2026 года включительно. Эта мера носит тотальный характер: вывозить топливо из страны нельзя никому, включая непосредственных производителей и нефтеперерабатывающие заводы.

Ситуация с дизельным топливом, судовым мазутом и газойлем выглядит несколько иначе. Для этих категорий нефтепродуктов ограничения также продлили до конца зимы, но с важной оговоркой. Запрет касается только перекупщиков и тех, кто приобрёл объёмы на биржевых торгах. Сами производители по-прежнему имеют право отправлять дизель на экспорт, что позволяет им сохранять валютную выручку без ущерба для внутреннего потребления.

Журналисты российских СМИ уточняют, что вице-премьер Александр Новак оценил текущее состояние отрасли как «стабильное». По его словам, рынок сейчас полностью сбалансирован, а накопленные запасы топлива даже превышают показатели годичной давности. Чиновник напомнил, что в период ажиотажного спроса в августе и сентябре ситуацию пришлось регулировать в «ручном режиме», задействуя свободные мощности предприятий и даже организуя дополнительные поставки переработанных нефтепродуктов из Беларуси.

Принятые меры позволили пройти пиковые нагрузки без дефицита и, скажем так, ценовых шоков. Сейчас в правительстве характеризуют обстановку на топливном рынке как «абсолютно спокойную», а продление экспортного эмбарго призвано закрепить этот результат и подстраховать страну на зимний период.