Индустрия интерактивных развлечений в России превратилась в огромный рынок с многомиллиардными оборотами.

По данным Агентства креативных индустрий, жители РФ ежегодно расходуют на видеоигры около 380 миллиардов рублей. Причём почти все эти деньги были потрачены в столице: на москвичей приходится примерно 320 миллиардов, что составляет более 80% от общероссийского оборота.

Генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова считает, что игры перестали быть чистым развлечением и трансформировались в «платформу для передачи смыслов, изучения истории и даже продвижения брендов». В качестве примера эксперт приводит опыт Индонезии, где гейминг уже стал полноценным аналогом социальных сетей, объединяющим людей.

Любопытно, что оценки объёма рынка у разных исследователей заметно расходятся, о чём напоминают журналисты издания «Известия». Например, аналитики онлайн-школы XYZ ранее приводили более скромные цифры: по их подсчётам, за весь 2024 год расходы российских геймеров достигли лишь 173 миллиардов рублей, показав рост на 7,5%. Несмотря на разницу в денежных показателях, эксперты сходятся в том, что аудитория остаётся огромной: в стране насчитывают около 25 миллионов активных пользователей, которые проводят время за любимым игровым устройством не менее пяти часов в неделю.

Главными проектами, на которые россияне тратили деньги в последнее время, стали экшен Black Myth: Wukong, кооперативный шутер Helldivers 2 и фантастический экшен Warhammer 40,000: Space Marine 2.