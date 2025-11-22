Сайт Конференция
apprenticebase
Около 64% россиян хотя бы раз учились онлайн и готовы тратить деньги на курсы и дальше
Большинство любит короткие программы обучения сроком до трёх месяцев.

Онлайн-образование в России перестало быть нишевым увлечением или «историей для молодых». По данным «Нетологии», опыт дистанционной учёбы есть уже у 64% взрослых жителей страны. Стереотип о возрастных ограничениях уходит в прошлое: курсы теперь воспринимают как рабочий инструмент для смены профессии или карьерного роста. Этот прагматичный подход подтверждают планы аудитории - более половины опрошенных собираются продолжать учиться в ближайший год.

Изменилась и сама механика выбора, о чём стоит рассказать поподробнее. Так, спонтанные записи по рекламе уступают место осознанному поиску через поисковые системы. Но здесь возникает другая сложность: в перенасыщенном рынке почти половина студентов теряется и с трудом находит качественный продукт. При принятии решения люди в первую очередь смотрят на цену, затем оценивают удобство графика и только потом — содержание программы.

В списке учебных предметов лидируют иностранные языки и работа с нейросетями. Также россияне активно подтягивают знания в финансах, праве и дизайне. Тратить годы на переподготовку готовы немногие, поэтому студенты чаще выбирают интенсивные программы короче трёх месяцев. Это позволяет быстрее применить навыки в деле, а многим удается пройти сразу несколько таких курсов за год.

Инфляция и рост цен не снизили интерес к обучению. Средний чек за год увеличился до 32 тысяч рублей, а в бюджет на будущий сезон пользователи закладывают ещё более внушительные суммы — свыше 50 тысяч. Основными плательщиками остаются женщины и жители мегаполисов вроде Москвы и Петербурга. Причём, многие из них доходят до финала: почти 60% успешно завершают программы. Те же, кто бросает учебу, чаще всего делают это из-за скучной подачи материала или нехватки практических заданий.

#исследования #онлайн обучение #онлайн курсы
Источник: cnews.ru
