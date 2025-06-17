Новый серверный процессор AMD будет оснащён до 256 ядрами, что на 33% больше, чем у процессоров EPYC «Turin»

Компания AMD анонсировала серверный процессор следующего поколения Epyc Venice. Чип, основанный на архитектуре Zen 6, будет производиться по 2-нм техпроцессу и появится на рынке в 2026 году. Он предназначен для работы с искусственным интеллектом, облачными платформами и для решения сложных аналитических задач.

Флагманская версия процессора получит 256 ядер Zen 6c, что на треть больше, чем у текущего поколения Epyc Turin. Компания заявляет о росте производительности до 70%, который обеспечивается как увеличением числа ядер, так и переходом на передовой 2-нм техпроцесс TSMC.

Пропускная способность памяти на один сокет увеличится более чем вдвое — до 1,6 ТБ/с. Рост обеспечат поддержка 16-канальной памяти DDR5 и совместимость с новыми стандартами, такими как MR-DIMM. Также вдвое вырастет скорость обмена данными между центральным и графическим процессорами благодаря переходу на интерфейс PCIe 6.0, который предоставит до 128 линий.

Для новых чипов разработана платформа SP7, рассчитанная на их возросшее энергопотребление и большее количество контактов. AMD планирует выпустить две основные версии Venice: стандартную на ядрах Zen 6 (до 96 ядер) и высокоплотную на Zen 6c (до 256 ядер). Обе версии будут поддерживать до 512 потоков.

Процессоры Epyc Venice станут основой для стоечной архитектуры AMD Helios, которая объединит их с графическими ускорителями Instinct MI400 нового поколения и передовыми сетевыми решениями.