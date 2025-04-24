Только при активации апскейлера ситуация немного улучшилась.

Технодемо Zorah, работающее на движке Unreal Engine 5 с использованием специализированной ветки NvRTX, включает передовые графические функции. Их обработка оказалась сложной задачей даже для самой производительной видеокарты на рынке при работе в нативном разрешении 4K.

Тестовое видео от Compusemble показывает, как технологии вроде Mega Geometry, глобального освещения ReSTiR и трассировки путей могут резко снижать производительность RTX 5090 в разрешении 4K без масштабирования. В некоторых сценах частота кадров падает до 13 FPS. Это свидетельствует о неготовности современного игрового оборудования к некоторым перспективным разработкам NVIDIA в области RTX. Использование NVIDIA DLSS улучшает ситуацию, но лишь в режиме «Performance» удаётся достичь стабильных 30 FPS и выше в наиболее тяжёлых сценариях.





Технологии из демо Zorah перспективны, но их производительность в 4K пока недостаточна. NVIDIA также готовит и другие функции, ещё не доступные в играх. Примером служит RTX Neural Rendering — метод, позволяющий быстро создавать нейронные представления тысяч текстур. Это должно обеспечить более существенную экономию видеопамяти и ОЗУ по сравнению с текущими методами сжатия.

Подробности о Neural Rendering доступны на официальном сайте NVIDIA.